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НовостиПолитика в Омске

Глава омского Министерства промышленности переназначил своих замов

Глава омского Министерства промышленности переназначил своих замов
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Свое решение чиновник озвучил в ходе заседания правительства региона.
22.08.2017 13:10
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Сегодня, 22 августа, глава Министерства промышленности Омской области Александр Докучаев переназначил своих замов. Чиновники поддержали решение министра в ходе заседания правительства региона, сообщает «Новый Омск».

Впрочем, никаких неожиданных изменений в структуре ведомства не произошло. Кресло первого заместителя по-прежнему будет занимать Михаил Дубровин, а замом главы Минпрома останется Игорь Лукьянов. С обоими чиновниками просто перезаключат трудовые договоры.

Напомним, Александр Докучаев был назначен на должность министра промышленности Омской области в середине июня 2017 года.

Автор: Анна Гапошина
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