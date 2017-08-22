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Глава омского Министерства промышленности переназначил своих замов
Сегодня, 22 августа, глава Министерства промышленности Омской области Александр Докучаев переназначил своих замов. Чиновники поддержали решение министра в ходе заседания правительства региона, сообщает «Новый Омск».
Впрочем, никаких неожиданных изменений в структуре ведомства не произошло. Кресло первого заместителя по-прежнему будет занимать Михаил Дубровин, а замом главы Минпрома останется Игорь Лукьянов. С обоими чиновниками просто перезаключат трудовые договоры.
Напомним, Александр Докучаев был назначен на должность министра промышленности Омской области в середине июня 2017 года.
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