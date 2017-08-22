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24-летнему омичу грозит суд за посты в соцсетях
Если его вину за разжигание национальной вражды и унижений групп лиц докажут, молодому омичу грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
На данный момент идет расследование уголовного дела, заведенного в отношении 24-летнего жителя нашего региона. Расследование возбуждено по факту публикации в социальных сетях постов, разжигающих межнациональную вражду и унижение людей, подкрепленное картинками.
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