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В Омске сотрудники горсовета раскаялись в мошенничестве на полмиллиона

Прокуратура Омской области выявила в горсовете мошеннические схемы, обошедшиеся бюджету в полмиллиона рублей. Об этом стало известно сегодня из результатов проверки бюджетных учреждений, обнародованных на официальном сайте прокуратуры.

В ходе проверки было выявлено, что помощники депутатов получают зарплату за дни, когда они были не на рабочем месте, а за пределами региона. При этом отсутствие работников официально не фиксировалось, а в табеле учета рабочего времени эти дни значились, как проведенные на рабочем месте.

Как стало известно Омскпресс, за злоупотребление служебными полномочиями, в результате которого помощники депутатов незаконно получили более 500 000 рублей, были заведены уголовные дела. Однако вскоре дела были закрыты из-за раскаяния виновных. На данный момент в муниципальный бюджет возмещено около 350 000 рублей, а с двумя помощниками депутатов расторгнуты трудовые договора.

Имена и должности лиц, замешанных в мошенничестве, не разглашаются.

Ранее Омскпресс сообщал, что при капремонте дома на Орджоникидзе похитили 1,2 миллиона.