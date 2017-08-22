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В Омске сотрудники горсовета раскаялись в мошенничестве на полмиллиона
Прокуратура Омской области выявила в горсовете мошеннические схемы, обошедшиеся бюджету в полмиллиона рублей. Об этом стало известно сегодня из результатов проверки бюджетных учреждений, обнародованных на официальном сайте прокуратуры.
В ходе проверки было выявлено, что помощники депутатов получают зарплату за дни, когда они были не на рабочем месте, а за пределами региона. При этом отсутствие работников официально не фиксировалось, а в табеле учета рабочего времени эти дни значились, как проведенные на рабочем месте.
Как стало известно Омскпресс, за злоупотребление служебными полномочиями, в результате которого помощники депутатов незаконно получили более 500 000 рублей, были заведены уголовные дела. Однако вскоре дела были закрыты из-за раскаяния виновных. На данный момент в муниципальный бюджет возмещено около 350 000 рублей, а с двумя помощниками депутатов расторгнуты трудовые договора.
Имена и должности лиц, замешанных в мошенничестве, не разглашаются.
Ранее Омскпресс сообщал, что при капремонте дома на Орджоникидзе похитили 1,2 миллиона.
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