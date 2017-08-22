Омичи увидят работы мастеров каллиграфии

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В Доме художника в Омске откроется выставка мастеров каллиграфии «Каллиграфия 12», на которой гости мероприятия увидят работы профессионалов из Словацкой республики и России.

В Доме художника в Омске откроется выставка мастеров каллиграфии «Каллиграфия 12», на которой гости мероприятия увидят работы профессионалов из Словацкой республики и таких российских городов, как Омск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Челябинск, Новосибирск и другие.

Это первая в нашем регионе полномасштабная выставка подобного плана. В экспозиции выставки «Каллиграфия 12» покажут работы, выполненные по темам леттеринг, станковое и прикладное искусство, искусство книги, колословы, китайское иероглифическое и арабское письмо и т.п.

Открытие выставки «Каллиграфия 12» – 23 августа в 17.00 в выставочном зале Дома художника. Посетить ее можно будет до 5 сентября.

Каллиграфия — одна из отраслей изобразительного искусства. Ещё каллиграфию часто называют искусством красивого письма. Современное определение каллиграфии звучит следующим образом: «искусство оформления знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере». Каллиграфия является не только красивым и расслабляющим хобби, но и используется в полиграфической сфере и в рекламе.