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НовостиПроисшествия в Омске

В Омске при капремонте дома на Орджоникидзе похитили 1,2 миллиона

В Омске при капремонте дома на Орджоникидзе похитили 1,2 миллиона
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Мошенничество заметила областная прокуратура.
22.08.2017 12:44
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Прокуратура Омской области обнародовала данные о проверках бюджетных учреждений города. Самым громким правонарушением стало мошенничество при капремонте дома №12 на улице Орджоникидзе. По факту незаконного расходования 1,2 миллиона бюджетных рублей возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Орджоникидзе, 12

Имена и должности подозреваемых в мошенничестве на данный момент неизвестны. Официальных комментариев от регионального фонда капремонта не поступало.

Ранее Омскпресс сообщал, что только один человек подал свое резюме на вакантную должность главы регионального фонда капремонта.

Автор: Дарья Нуриева
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