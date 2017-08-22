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В Омске при капремонте дома на Орджоникидзе похитили 1,2 миллиона
Прокуратура Омской области обнародовала данные о проверках бюджетных учреждений города. Самым громким правонарушением стало мошенничество при капремонте дома №12 на улице Орджоникидзе. По факту незаконного расходования 1,2 миллиона бюджетных рублей возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.
Имена и должности подозреваемых в мошенничестве на данный момент неизвестны. Официальных комментариев от регионального фонда капремонта не поступало.
Ранее Омскпресс сообщал, что только один человек подал свое резюме на вакантную должность главы регионального фонда капремонта.
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