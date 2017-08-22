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НовостиПроисшествия в Омске

В Омске задержали мужчину почти с тремя килограммами наркотического вещества

В Омске задержали мужчину почти с тремя килограммами наркотического вещества
Полицейские поймали нарушителя на лестничной площадке в доме на улице Яковлева.
22.08.2017 12:45
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В городе Омске задержан 34-летний мужчина с пакетом наркотиков. Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области поймали на лестничной клетке дома по улице Яковлева мужчину, у которого при себе имелся полимерный пакет. Содержимое пакета было наполнено веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Экспертиза определила, что вещество из пакета – это марихуана весом более 2,7 кг. Также полицейские установили, что задержанный молодой человек несколько недель назад приехал из Хабаровского края на заработки в Омск. На данный момент является безработным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Хранение наркотических средств в крупном размере».

Стоит добавить, что в рамках операции «Мак-2017» сотрудники полиции поймали 31-летнего жителя Саргатского района, который в поле собирал наркотическое растение.

Автор: Мария Ильченко
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