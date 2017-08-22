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В Омске появился дорожный знак в кустах на 6-й Линии
Жительница Омска Мария З. предупреждает водителей о знаке пешеходного перехода, который появился прямо в зеленых насаждениях на обочине улицы 6-я Линия Октябрьского района. Фотографию притаившегося в кустах знака опубликовали в одной из городских групп ВКонтакте.
Уважаемые автовладельцы! Будьте внимательны на пересечении ул. 6 Линия и ул. 2-я Транспортная установили знак "Пешеходный переход", его там никогда не было.
На фотографии видно, что знак пешеходного перехода может быть незаметен с дороги из-за зеленых насаждений. Также на дороге нет разметки пешеходного перехода.
По словам автора фото, омское Управление дорожного хозяйства и благоустройства обещало подрезать крону дерева, чтобы оба знака было видно.
Официальных комментариев со стороны компетентных служб о новом пешеходном переходе на данный момент не поступало.
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