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Притаившийся за зелеными ветвями знак обсуждают в соцсетях.

В Омске появился дорожный знак в кустах на 6-й Линии

Жительница Омска Мария З. предупреждает водителей о знаке пешеходного перехода, который появился прямо в зеленых насаждениях на обочине улицы 6-я Линия Октябрьского района. Фотографию притаившегося в кустах знака опубликовали в одной из городских групп ВКонтакте.

Уважаемые автовладельцы! Будьте внимательны на пересечении ул. 6 Линия и ул. 2-я Транспортная установили знак "Пешеходный переход", его там никогда не было.

На фотографии видно, что знак пешеходного перехода может быть незаметен с дороги из-за зеленых насаждений. Также на дороге нет разметки пешеходного перехода.

По словам автора фото, омское Управление дорожного хозяйства и благоустройства обещало подрезать крону дерева, чтобы оба знака было видно.

Официальных комментариев со стороны компетентных служб о новом пешеходном переходе на данный момент не поступало.