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До конца года Омск приобретет 30 современных автобусов
До конца текущего года в омских пассажирских предприятиях появится 30 современных автобусов. Сейчас объявлены аукционы на приобретение в лизинг 16-ти единиц транспорта стоимостью около 75 миллионов рублей.
Как рассказали в мэрии Омска, новые автобусы должны быть рассчитаны не менее чем на 64 пассажира, иметь экономичные дизельные двигатели экологического класса не ниже «Евро 4», табло в салоне и автоматическую коробку передач.
Гарантия на технику составит минимум 2 года или 100 тысяч километров пробега.
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