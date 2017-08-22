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В омском парке 30-летия ВЛКСМ появится туалет с пеленальным столиком
В омском парке имени 30-летия ВЛКСМ появится туалет с раздельными кабинками, оборудованием для инвалидов, пеленальным столиком, умывальниками и сушками для рук. Новый объект, оборудованный по всем санитарно-гигиеническим нормам появится на Комсомольской аллее парка в сентябре. Об этом сообщил на пресс-конференции департамента культуры омской мэрии.
Также стало известно, что благоустройство парка коснется и освещения.
Освещение территории тоже играет большую роль в благоустройстве, создает условия для безопасного отдыха посетителей. В 2017 году планируется приобретение светодиодных фонарей для установки в парке имени 30-летия ВЛКСМ и парке «Советский».
– цитирует слова директора парка им. 30-летия ВЛКСМ Константина Лукашевича «Аиф».
Последний бесплатный туалет на территории парка закрылся в начале лета. Его критиковали за антисанитарию.
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