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Болельщиков «Авангарда» будут доставлять домой на автобусах от «Арены-Омск»
С начала нового сезона КХЛ департамента транспорта Омска решил организовать развоз болельщиков после матчей.
Автобусы будут подаваться к «Арене-Омск» в будни к 21:00 часам, а в выходные - к 19:00 часам. Как отмечает пресс-служба омской мэрии, автобусы будут ходить по определенным маршрутам, которые будут указаны на каждом автобусе. На сайте горадминистрации опубликован перечень маршрутов. Кроме того, автобусы будут попутно подбирать пассажиров.
Первая игра «Авангарда» состоится 22 августа, поэтому движение автобусов начнется с сегодняшнего дня и, по словам директора департамента транспорта Алексея Мартыненко продлится до 27 февраля 2018 года.
Для контроля за развозом зрителей по окончании хоккейных матчей назначены ответственные дежурные от предприятий. Вся информация о выполнении перевозок будет предоставляться начальнику смены департамента транспорта. Мы гарантируем качественное обслуживание хоккейных болельщиков,
- добавил Алексей Мартыненко.
Стоит отметить, что данная услуга платная и будет производиться по городскому тарифу. В автобусах действительны все проездные билеты и электронные транспортные карты. Для школьников стоимость одной поездки составит 16 рублей.
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*«Мр. Райт».
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