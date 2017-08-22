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С нового учебного года около двух тысяч омских десятиклассников будут учиться по федеральным государственным образовательным стандартам.

В Омске старшеклассники из 100 пилотных школ перейдут на ФГОСы

В Омске старшеклассники из 100 пилотных школ перейдут на обучение по ФГОСам с 1 сентября. Полный переход омских школ на новые образовательные стандарты запланирован на 1 сентября 2020 года, сообщается на сайте правительства Омской области.

Особенность новых стандартов, по которым уже осенью начнут учиться около двух тысяч десятиклассников, в первую очередь, специализация образования по определенному профилю. Старшеклассники смогут выбирать между естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим и универсальным профилем. Также ФГОСы делают акцент на персональный образовательный маршрут каждого ученика и его участие в выполнении индивидуальных проектов.

Как стало известно Омскпресс, Омской области введение ФГОСов осуществляется поэтапно с 2010 года. На данный момент обучение в начальных школах переведено на новые стандарты полностью.