Блогер Варламов месяц ждет резюме от соискателей из Омска

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Популярный блогер Варламов объявил конкурс на должность «мастер заголовков» 20 июля, но объявление до сих пор актуально.

Работа непыльная, удалённая, можно работать хоть из Омска, хоть с Бали, единственное – надо находиться онлайн в рабочее время.

– написал работодатель на своем сайте varlamov.ru.

В описании вакансии блогер объясняет, что ему трудно придумывать заголовки для своих записей и видео, а потому он готов нанять на эту должность специального человека. Соискатель может жить в Омске и работать «мастером заголовков» удаленно. Для того чтобы попасть в команду к Варламову, необходимо выполнить тестовое задание: придумать шесть интересных заголовков. Судя по тому, что объявление до сих пор активно, мастер заголовков все еще не найден.

Ранее Омскпресс сообщал, что в Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000 рублей.