Новости → Общество в Омске
Блогер Варламов месяц ждет резюме от соискателей из Омска
Популярный блогер Варламов объявил конкурс на должность «мастер заголовков» 20 июля, но объявление до сих пор актуально.
Работа непыльная, удалённая, можно работать хоть из Омска, хоть с Бали, единственное – надо находиться онлайн в рабочее время.
– написал работодатель на своем сайте varlamov.ru.
В описании вакансии блогер объясняет, что ему трудно придумывать заголовки для своих записей и видео, а потому он готов нанять на эту должность специального человека. Соискатель может жить в Омске и работать «мастером заголовков» удаленно. Для того чтобы попасть в команду к Варламову, необходимо выполнить тестовое задание: придумать шесть интересных заголовков. Судя по тому, что объявление до сих пор активно, мастер заголовков все еще не найден.
Ранее Омскпресс сообщал, что в Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000 рублей.
Читайте также:
В этом году Омскую область покинули 16 тысяч человек
Прибыли в регион почти 11 тысяч человек.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Известный омский эколог Федор Новиков ушел из жизни
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Все упоминания (6)
Новости компаний
Экс-омич Бабурин чудом не попал под обстрел в Сирии
Астрономы обнаружили второй спутник Земли
Работников отелей в Турции обучат русскому языку
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»