Новости → ДТП
В Омском районе в ДТП погиб 41-летниий мужчина
Вчера днем, 21 августа, в районе 14:30 часов в полицию сообщили об автоаварии, произошедшей на трассе Омск-Черлак.
Как на месте случившегося установили полицейские, 50-летний водитель «десятки» при движении в сторону города Омска в районе 27-го километра пошел на обгон и врезался в ЗИЛ, который поворачивал налево.
По данным областного УМВД, в результате ДТП скончался 41-летний пассажир легкового автомобиля, водитель ВАЗа с травмами госпитализировали.
Полиция продолжает проверку по факту аварии.
Читайте также:
В Омске легковушка устроила «схватку» с фонарными столбами
Один из столбов упал прямо на проезжую часть.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
«Газель» в Омске сбила пешехода насмерть
В Омске сбили еще одного байкера
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Все упоминания (6)
Новости компаний
Экс-омич Бабурин чудом не попал под обстрел в Сирии
Астрономы обнаружили второй спутник Земли
Работников отелей в Турции обучат русскому языку
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»