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НовостиДТП

В Омском районе в ДТП погиб 41-летниий мужчина

В Омском районе в ДТП погиб 41-летниий мужчина
Авария с участием ВАза и ЗИЛа произошла на трассе Омск-Черлак.
22.08.2017 10:52
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Вчера днем, 21 августа, в районе 14:30 часов в полицию сообщили об автоаварии, произошедшей на трассе Омск-Черлак.

Как на месте случившегося установили полицейские, 50-летний водитель «десятки» при движении в сторону города Омска в районе 27-го километра пошел на обгон и врезался в ЗИЛ, который поворачивал налево.

По данным областного УМВД, в результате ДТП скончался 41-летний пассажир легкового автомобиля, водитель ВАЗа с травмами госпитализировали.

Полиция продолжает проверку по факту аварии.

Автор: Анна Гапошина
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