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НовостиРоссия

Более 400 российских туристов не могут вернуть деньги за туры в Турцию

Более 400 российских туристов не могут вернуть деньги за туры в Турцию
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Роспотребнадзор принимает обращения граждан на «горячую линию».
22.08.2017 10:41
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Более 400 российских туристов пожаловались по «горячей линии» в Роспотребнадзор на то, что не могут вернуть деньги или изменить бронирование туров в Турцию. В первую очередь это касается курортов, находящихся в местах наибольшего риска заболевания энтеровирусной инфекцией: Сиде, Анталье, Аланье, Кемере и Белеке.

Для защиты прав потребителей Роспотребнадзор провел совещание с крупнейшими представителями туристического рынка.

На совещании было особо подчеркнуто, что на туроператорах и турагентах лежит обязанность по обеспечению безопасности оказываемых туристских услуг. Безопасность услуг для здоровья туристов обеспечивается, в том числе, за счет своевременного предоставления информации об угрозах, с которыми может столкнуться турист. 

– сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как стало известно Омскпресс, по результатам совещания будут внесены изменения в договорах между операторами и контрагентами в принимающей стороны. Они будут касаться необходимости предупреждать россиян о рисках инфекционного и другого характера.

Автор: Дарья Нуриева
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