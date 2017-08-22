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Более 400 российских туристов не могут вернуть деньги за туры в Турцию
Более 400 российских туристов пожаловались по «горячей линии» в Роспотребнадзор на то, что не могут вернуть деньги или изменить бронирование туров в Турцию. В первую очередь это касается курортов, находящихся в местах наибольшего риска заболевания энтеровирусной инфекцией: Сиде, Анталье, Аланье, Кемере и Белеке.
Для защиты прав потребителей Роспотребнадзор провел совещание с крупнейшими представителями туристического рынка.
На совещании было особо подчеркнуто, что на туроператорах и турагентах лежит обязанность по обеспечению безопасности оказываемых туристских услуг. Безопасность услуг для здоровья туристов обеспечивается, в том числе, за счет своевременного предоставления информации об угрозах, с которыми может столкнуться турист.
– сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Как стало известно Омскпресс, по результатам совещания будут внесены изменения в договорах между операторами и контрагентами в принимающей стороны. Они будут касаться необходимости предупреждать россиян о рисках инфекционного и другого характера.
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