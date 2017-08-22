Омич высмеял разбитую дорогу по улице Депутатская

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В группе «ЧП Омск» появилась видеозапись. Автор заснял на видео разбитую дорогу в Омске по улице Депутатская. По его словам, по ней ходит общественный транспорт, а для пешеходов нет тротуаров.

Подписчики недоумевают, что же такого особенного в этой записи, потому что в Омске много дорог таких же, а еще больше, где состояние намного хуже. Отмечается, что улица находится в центре города, но самой главной ее особенностью является название – Депутатская. Омич, опубликовавший пост, в конце сделал вывод: «Какая улица - такие у депутаты сидят у нас в ОМСКЕ!»

Стоит добавить, что эту запись можно расценить, как вызов кандидатам в депутаты перед осенними выборам. Но в планах по ремонту дорог в Омске данной улицы нет даже в планах на 2018 год.