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Омский водитель спросил в соцсетях, кто порезал шины на его «Приоре»
Омский водитель поделился в соцсетях фотографиями порезанных шин на своей «Приоре». Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу в центральном районе Омска.
Может кто видел, как в ночь с 18 на 19 августа на улице 33 северная 30а были порезаны колеса на Приоре?
Свидетели или виновники события пока не отозвались, но версий в комментариях омичи высказали много.
Ох, неспроста колеса порезали.
– философствует Алик В.
Тут конкретно мстили.
– рассуждает Александр Б.
Профессионально резал, видать заказали.
– уверен Андрей В.
Виновник может быть в соседней квартире, а может в соседнем подъезде или доме. Думаю вы поняли, о чем я.
– намекает Александр С.
Коллекторов дело!
– подозревает Илья Б.
Ночью естественно светло, никто не спит, весь дом у твоей машины стоит и охраняет
– иронизирует Елена Л.
А напротив дом «б», вообще «Лада» стоит без всех колёс, на бревнах.
– заметила Марьяна А.
Интересно, а как она припаркована была…
– интересуется Максим С.
Раз нет общего фото, то понятно, рыльце у автора в пуху. Расходимся.
– резюмирует Дмитрий Ж.
Тут несколько вариантов: заняли чье-то место; поставили на газон, тротуар, детскую площадку; личная неприязнь к водителю данного авто...
– предполагает Юлия С.
Не удавлена. Раньше жила в доме напротив,там и не такое было ! Вариант,либо дорогу кому-то перешли,вспоминайте,с кем ссорились или или пьяная компания ,возможно,шли и что-то в голову долбануло,что ваша машина не должна тут стоять. Может и дети! Там таких хватает.
– подытожила Анастасия К.
Обращался ли автовладелец с заявлением о порче имущества в полицию, на данный момент неизвестно.
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