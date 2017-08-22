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НовостиОбщество в Омске

Омский водитель спросил в соцсетях, кто порезал шины на его «Приоре»

Омский водитель спросил в соцсетях, кто порезал шины на его «Приоре»
Источник картинки
Виновник не отозвался, но версий много.
22.08.2017 10:18
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Омский водитель поделился в соцсетях фотографиями порезанных шин на своей «Приоре». Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу в центральном районе Омска.

Может кто видел, как в ночь с 18 на 19 августа на улице 33 северная 30а были порезаны колеса на Приоре?

Свидетели или виновники события пока не отозвались, но версий в комментариях омичи высказали много.

Ох, неспроста колеса порезали.

– философствует Алик В.

Тут конкретно мстили.

– рассуждает Александр Б.

Профессионально резал, видать заказали.

– уверен Андрей В.

Виновник может быть в соседней квартире, а может в соседнем подъезде или доме. Думаю вы поняли, о чем я.

– намекает Александр С.

Коллекторов дело!

– подозревает Илья Б.

Ночью естественно светло, никто не спит, весь дом у твоей машины стоит и охраняет

– иронизирует Елена Л.

А напротив дом «б», вообще «Лада» стоит без всех колёс, на бревнах.

– заметила Марьяна А.

Интересно, а как она припаркована была…

– интересуется Максим С.

Раз нет общего фото, то понятно, рыльце у автора в пуху. Расходимся.

– резюмирует Дмитрий Ж.

Тут несколько вариантов: заняли чье-то место; поставили на газон, тротуар, детскую площадку; личная неприязнь к водителю данного авто...

– предполагает Юлия С.

Не удавлена. Раньше жила в доме напротив,там и не такое было ! Вариант,либо дорогу кому-то перешли,вспоминайте,с кем ссорились или или пьяная компания ,возможно,шли и что-то в голову долбануло,что ваша машина не должна тут стоять. Может и дети! Там таких хватает.

– подытожила Анастасия К.

Обращался ли автовладелец с заявлением о порче имущества в полицию, на данный момент неизвестно.

Автор: Дарья Нуриева
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