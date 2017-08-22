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В соцсетях омичи обсуждают потасовку на парковке в Нефтянниках
Вечером 21 августа Вконтакте в группе «Регик55» омичка опубликовала видео потасовки. С ее слов, драка произошла на парковке около дома №14/2 по улице Малиновского в Нефтянниках.
По неизвестным причинам мужчина полез драться к омичу, сидевшему за рулем автомобиля «Ниссан». Агрессор нанес сопернику несколько ударов, в то время как его приятель что-то рассматривал на экране мобильного телефона и даже не пытался угомонить разъяренного мужчину.
Чем закончился конфликт, очевидица не сообщила. Пользователи в комментариях к записи начали строить собственные догадки. Некоторые полагают, что агрессию мужчины вызвало занятое чужим авто парковочное место. Часть комментаторов считает, что участники потасовки были под действием наркотиков.
Видео: Регик55.
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