Новости → Общество в Омске
В Омске на улице Ленина фонарь подает сигналы гуманоидам
Омич Вячеслав Л. сфотографировал необычный фонарь в центре Омска. Фотографию наблюдательного прохожего опубликовали сегодня утром в одной из городских групп ВКонтакте.
Фонарь на улице Ленина! Освещает небо)
– подписал фотографию автор.
За час фотография собрала больше ста отметок «нравится» и целый ряд веселых комментариев.
Сигналы гуманойдам подает. Мол, если летите в Омск, то лучше всего на улицу Ленина.
– шутит Богдан П.
Освещает путь покидающим душам.
– решил Владимир К.
Ночник божий.
– считает пользователь Л.
Свет отражается от плотных слоёв атмосферы и освещает весь город, и светло как днём...
– рационализаторствует Ярослав Т.
Можно на него приклеить рисунок летучей мыши и вызвать бэтмэна.
– предлагает Олег К.
Фонарь обиделся.
– считает Ирина П.
Самолётам тоже нужно видеть куда лететь!!!!
– думает Павел Р.
Сигнал SOS передает, свалить хочет.
– иронизирует Андрей К.
Официальных комментариев от представителей коммунальных служб по поводу новаторского монтажа уличного освещения на данный момент не поступало.
Читайте также:
В этом году Омскую область покинули 16 тысяч человек
Прибыли в регион почти 11 тысяч человек.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Известный омский эколог Федор Новиков ушел из жизни
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Все упоминания (6)
Новости компаний
Экс-омич Бабурин чудом не попал под обстрел в Сирии
Астрономы обнаружили второй спутник Земли
Работников отелей в Турции обучат русскому языку
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»