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В соцсетях обсуждают странное уличное освещение в центре Омска.

В Омске на улице Ленина фонарь подает сигналы гуманоидам

Омич Вячеслав Л. сфотографировал необычный фонарь в центре Омска. Фотографию наблюдательного прохожего опубликовали сегодня утром в одной из городских групп ВКонтакте.

Фонарь на улице Ленина! Освещает небо)

– подписал фотографию автор.

За час фотография собрала больше ста отметок «нравится» и целый ряд веселых комментариев.

Сигналы гуманойдам подает. Мол, если летите в Омск, то лучше всего на улицу Ленина.

– шутит Богдан П.

Освещает путь покидающим душам.

– решил Владимир К.

Ночник божий.

– считает пользователь Л.

Свет отражается от плотных слоёв атмосферы и освещает весь город, и светло как днём...

– рационализаторствует Ярослав Т.

Можно на него приклеить рисунок летучей мыши и вызвать бэтмэна.

– предлагает Олег К.

Фонарь обиделся.

– считает Ирина П.

Самолётам тоже нужно видеть куда лететь!!!!

– думает Павел Р.

Сигнал SOS передает, свалить хочет.

– иронизирует Андрей К.

Официальных комментариев от представителей коммунальных служб по поводу новаторского монтажа уличного освещения на данный момент не поступало.