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В поддержку чистоты Зауралья выступила омская рок-группа
Рок-фестиваль в поддержку чистоты природы Зауралья в честь Года экологии прошел 20 августа в Центральном Парке Культуры и Отдыха Кургана. На мероприятии выступали различные музыкальные группы, рассказывали о важности сохранения чистоты природы.
Как сообщает Zaural Online, главными хэдлайнерами фестиваля стала группа Tarantulo из Омска. Музыканты уже не в первый раз приезжают в Курган. Местные зрители неплохо отзываются об их творчестве.
Фестиваль показал, что молодежь неравнодушна к вопросам экологии. В Омске также проходят экологические акции, но более действенного характера. Например, как ранее писал Омскпресс, очищение водоемов, уборка парков и так далее.
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