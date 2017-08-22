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НовостиОбщество в Омске

В поддержку чистоты Зауралья выступила омская рок-группа

В поддержку чистоты Зауралья выступила омская рок-группа
Музыканты группы Tarantulo стали хэдлайнерами фестиваля в Кургане.
22.08.2017 09:45
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Рок-фестиваль в поддержку чистоты природы Зауралья в честь Года экологии прошел 20 августа в Центральном Парке Культуры и Отдыха Кургана. На мероприятии выступали различные музыкальные группы, рассказывали о важности сохранения чистоты природы.

Как сообщает Zaural Online, главными хэдлайнерами фестиваля стала группа Tarantulo из Омска. Музыканты уже не в первый раз приезжают в Курган. Местные зрители неплохо отзываются об их творчестве.

Фестиваль показал, что молодежь неравнодушна к вопросам экологии. В Омске также проходят экологические акции, но более действенного характера. Например, как ранее писал Омскпресс, очищение водоемов, уборка парков и так далее.

Автор: Мария Ильченко
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