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В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000
В Омске провалился конкурс на вакансию главы регионального фонда капремонта. Только один человек подал свое резюме на вакантную должность с окладом 90 000 рублей, а для того, чтобы конкурс состоялся, нужно как минимум два соискателя.
Как стало известно Омскпресс, конкурс, проводящийся региональным Минстроем, продлен до 20 сентября. К нему допускаются соискатели, имеющие диплом о высшем образовании по специальностям «Строительство», «Юриспруденция» или «Экономика». Также необходимо иметь пятилетний опыт работы в строительстве или ЖКХ, причем три года на руководящих должностях.
Кандидатам придется сделать тестовое задание. В тесте содержится 167 вопросов, роверяющих знание законодательство. Участники, набравшие больше 45 баллов, пройдут на второй этап – собеседование. С победителем будет заключен трудовой договор на три года.
Как ранее сообщал Омскпресс, на данный момент исполняющим обязанности директора НКО является чиновник из Волгограда Дмитрий Карась.
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