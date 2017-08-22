В поселке Ачаирский на ходу загорелся грузовик

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Вечером в минувший понедельник, 21 августа, в омских группах Вконтакте появилась информация о горящем грузовике поселка Ачаирский.

Как пишет очевидец, на трассе у грозового авто внезапно загорелось заднее колесо. Пламя быстро перешло на заднюю ось машины и на кузов. Потушить возгорание самостоятельно при езде по полю у водителя не вышло, поэтому он решил добраться до ближайшей пожарной части.

Однако на полпути вызвать спасателей водителю грузовика все же пришлось. Боевой расчет прибыл на место в течение 7-10 минут.

Водитель при пожаре не пострадал, чего нельзя сказать о самой машине и содержимом кузова.

Фото: Аварийный Омск, ЧП Омск.