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В поселке Ачаирский на ходу загорелся грузовик
Вечером в минувший понедельник, 21 августа, в омских группах Вконтакте появилась информация о горящем грузовике поселка Ачаирский.
Как пишет очевидец, на трассе у грозового авто внезапно загорелось заднее колесо. Пламя быстро перешло на заднюю ось машины и на кузов. Потушить возгорание самостоятельно при езде по полю у водителя не вышло, поэтому он решил добраться до ближайшей пожарной части.
Однако на полпути вызвать спасателей водителю грузовика все же пришлось. Боевой расчет прибыл на место в течение 7-10 минут.
Водитель при пожаре не пострадал, чего нельзя сказать о самой машине и содержимом кузова.
Фото: Аварийный Омск, ЧП Омск.
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