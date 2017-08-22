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В Омском районе возвращены полномочия депутатам, лишенным мандатов
Прокуратура Омского района обнаружила, что Николай Великодный, Алексей Крутиков и Александр Нейфельд не предоставили справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Прокуратуре удалось только через районный суд заставить совет рассмотреть данный вопрос и проголосовать за прекращение полномочий указанных депутатов.
По информации «Нового Омска», Николай Великодный подал иск к поселению с требованием отменить решение совета. Пояснялось это двумя причинами: отсутствием условий для предоставления сведений о доходах и нарушения порядка голосования. Двое его коллег пошли свидетелями.
В 273 законе («О противодействии коррупции») указано, что если не определено уполномоченное лицо и не разработан порядок, то тогда сведения сдаются высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации. Я направил свои сведения на имя губернатора Омской области Назарова,
— цитирует Алексея Крутикова издание.
Его документы сначала не хотели регистрировать в правительстве. Но потом сказали, что депутат все сделал верно, потому что в регионе не разработан порядок по обработке и хранению таких данных. Поселение не может заняться данной работой без регистрации в Роскомнадзоре.
В результате все трое депутатов восстановлены в полномочиях.
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