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Один из столбов упал прямо на проезжую часть.

В Омске легковушка устроила «схватку» с фонарными столбами

Накануне вечером, 21 августа, в группе «ЧП Омск» Вконтакте появился пост с информацией о странном ДТП.

По сообщению очевидцев, на улице Демьяна Бедного белая иномарка снесла два бетонных фонарных столба.

Авария произошла «не далеко от моста, сразу за автобазой». О пострадавших не сообщается.

В комментариях к записи омичи недоумевают, как в «схватке» со столбами уцелела снесшая их легковая машина.

Фото: ЧП Омск.