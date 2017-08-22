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НовостиДТП

В Омске легковушка устроила «схватку» с фонарными столбами

В Омске легковушка устроила «схватку» с фонарными столбами
Источник картинки
Один из столбов упал прямо на проезжую часть.
22.08.2017 08:14
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Накануне вечером, 21 августа, в группе «ЧП Омск» Вконтакте появился пост с информацией о странном ДТП.

По сообщению очевидцев, на улице Демьяна Бедного белая иномарка снесла два бетонных фонарных столба.

Авария произошла «не далеко от моста, сразу за автобазой». О пострадавших не сообщается.

В комментариях к записи омичи недоумевают, как в «схватке» со столбами уцелела снесшая их легковая машина.

Фото: ЧП Омск.

Автор: Анна Гапошина
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