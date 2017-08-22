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В Омске легковушка устроила «схватку» с фонарными столбами
Накануне вечером, 21 августа, в группе «ЧП Омск» Вконтакте появился пост с информацией о странном ДТП.
По сообщению очевидцев, на улице Демьяна Бедного белая иномарка снесла два бетонных фонарных столба.
Авария произошла «не далеко от моста, сразу за автобазой». О пострадавших не сообщается.
В комментариях к записи омичи недоумевают, как в «схватке» со столбами уцелела снесшая их легковая машина.
Фото: ЧП Омск.
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