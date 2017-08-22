Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
22
августа
вт
День +24
Вечер +19
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD 58.80 59.59
EUR 69.55 70.34
 ПокупкаПродажа
CCBot/3.0 (http://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)

НовостиДТП

Под Омском столкнулись сразу пять автомобилей

Под Омском столкнулись сразу пять автомобилей
Никто из водителей не пострадал.
22.08.2017 04:13
Поделиться:

 

На трассе Челябинск – Новосибирск в Омском районе столкнулись сразу шесть автомобилей. 41-летний водитель «Лады-211540» ехал из поселка Марьяновка в сторону Омска и врезался в стоящую Тоyота-Rаuм. После удара иномарка проехала вперед и врезалась в Тоyота Cоrоnа, которая стояла перед ней. Та же столкнулась с впереди стоящим Vоlkswagen-Gоlf, а тот – с Daewoo-Nexia.

Медики осмотрели водителя и пассажирку Тоyота-Rаuм. У обоих ничего серьезного не нашли и отпустили. Остальным же участникам массового столкновения помощь медработников оказалась не нужна.

Почему произошла авария, будут выяснять.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 81
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: аварии, дтп, столкновения

Читайте также:

Изображение

В ДТП под Тюменью погибла семья 13-летнего омского хоккеиста

Отец ребенка просит помочь финансово на организацию четырех похорон.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Качественный массаж от индийских специалистов!
Аюрведический SPA-салон
Архитекторов бульвар, 4
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Spa-ритуалы, коррекция фигуры. Кедровая фитобочка в подарок!
ДАЙМОНД, СПА-центр
10 лет Октября, 33
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Спа-программа «Шоколад» — ощути роскошь каждой клеткой!
Дом мадам Ву, салон красоты
Декабристов, 114/1
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Устройте себе spa-отдых в Омске: хаммам, пилинг, обертывание, массаж
Крисс Триан, французский салон красоты
Волочаевская, 15 к2
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.

Новости рубрики

В центре Омска джип снес светофор и заблокировал движение трамваев

В центре Омска джип снес светофор и заблокировал движение трамваев

361 просмотров, комментировать
«Газель» в Омске сбила пешехода насмерть

«Газель» в Омске сбила пешехода насмерть

448 просмотров, комментировать
В Омске сбили еще одного байкера

В Омске сбили еще одного байкера

509 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
По Омску ездит автомобиль фанатов трансформеров «почти Бамблби»

По Омску ездит автомобиль фанатов трансформеров «почти Бамблби»

208 просмотров, комментировать
В ДТП под Тюменью погибла семья 13-летнего омского хоккеиста

В ДТП под Тюменью погибла семья 13-летнего омского хоккеиста

362 просмотров, комментировать
Омич купил ролл с накладным ногтем

Омич купил ролл с накладным ногтем

199 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2095 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

4930 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Куянов Сергей Васильевич
Куянов Сергей Васильевич

// Новогодние гирлянды и бенгальские огни могут стать угрозой для жизни

Все упоминания (26)

Мишкин Борис Иванович
Мишкин Борис Иванович

// Министерство экологии будет решать проблемы в районах

Все упоминания (14)

Александр Анащенко
Александр Анащенко

// Омские школьники приняли участие в соревнованиях роботов

Все упоминания (8)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

Вес-Трэйд, группа компаний
Вес-Трэйд, группа компаний

// Группа Компаний "Вес-Трэйд" провела II ежегодного Форума "Признание года"

Все упоминания (7)

Дом.RU
Дом.RU

// Дом.ru Бизнес вывел на рынок предложение, ориентированное на малый бизнес

Все упоминания (215)

Омское моторостроительное объединение имени П.И.Баранова
Омское моторостроительное объединение имени П.И.Баранова

// Омские предприятия заплатили в бюджет области 1 млрд налогов

Все упоминания (2)

Администрация Омска
Администрация Омска

// В Омске начали ремонтировать бульвар Петухова и улицу Туполева

Все упоминания (4566)

Акция
Акция

// Самым богатым депутатом Заксобрания Омской области стал Сергей Калинин

Все упоминания (41)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком
Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

// Банк ВТБ (ПАО)

Ежедневный макроэкономический обзор: Проверка на прочность

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
На российский рынок вышел новый смартфон Neffos X1 Lite

На российский рынок вышел новый смартфон Neffos X1 Lite

201 просмотров, комментировать
Российские ученые первыми в мире отправят крионированное тело на орбиту

Российские ученые первыми в мире отправят крионированное тело на орбиту

188 просмотров, комментировать
Экс-омич Бабурин чудом не попал под обстрел в Сирии

Экс-омич Бабурин чудом не попал под обстрел в Сирии

221 просмотров, комментировать
Астрономы обнаружили второй спутник Земли

Астрономы обнаружили второй спутник Земли

746 просмотров, комментировать
Работников отелей в Турции обучат русскому языку

Работников отелей в Турции обучат русскому языку

187 просмотров, комментировать
В 2020 году NASA отправит очередную экспедицию на Марс в поисках жизни

В 2020 году NASA отправит очередную экспедицию на Марс в поисках жизни

331 просмотров, комментировать
Популярно
В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

2169 просмотров, комментировать
Жители Омской области отказываются сдавать заболевших чумой свиней

Жители Омской области отказываются сдавать заболевших чумой свиней

1759 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1748 просмотров, комментировать 1
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик