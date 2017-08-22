На трассе Челябинск – Новосибирск в Омском районе столкнулись сразу шесть автомобилей. 41-летний водитель «Лады-211540» ехал из поселка Марьяновка в сторону Омска и врезался в стоящую Тоyота-Rаuм. После удара иномарка проехала вперед и врезалась в Тоyота Cоrоnа, которая стояла перед ней. Та же столкнулась с впереди стоящим Vоlkswagen-Gоlf, а тот – с Daewoo-Nexia.
Медики осмотрели водителя и пассажирку Тоyота-Rаuм. У обоих ничего серьезного не нашли и отпустили. Остальным же участникам массового столкновения помощь медработников оказалась не нужна.
Почему произошла авария, будут выяснять.
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