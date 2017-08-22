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НовостиОбщество в Омске

В этом году Омскую область покинули 16 тысяч человек

В этом году Омскую область покинули 16 тысяч человек
Источник картинки
Прибыли в регион почти 11 тысяч человек.
22.08.2017 03:22
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За первые шесть месяцев этого года Омскую область покинули 16 201 человек. 12 025 из них уехали в другие российские регионы, а 4 176 человек – за границу, сообщает Омскстат.

При этом 10 986 человек приехали жить в Омскую область. 7 009 человек – это переселенцы из других регионов, остальные 3 977 – из-за рубежа.

Таким образом миграционная убыль в первом полугодии составила 5 215 человек.

Автор: Марина Петрова
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