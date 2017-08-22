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В этом году Омскую область покинули 16 тысяч человек
За первые шесть месяцев этого года Омскую область покинули 16 201 человек. 12 025 из них уехали в другие российские регионы, а 4 176 человек – за границу, сообщает Омскстат.
При этом 10 986 человек приехали жить в Омскую область. 7 009 человек – это переселенцы из других регионов, остальные 3 977 – из-за рубежа.
Таким образом миграционная убыль в первом полугодии составила 5 215 человек.
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