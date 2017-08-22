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«Эхо Москвы» не вернется в Омск
Омичам не стоит ожидать возвращения «Эха Москвы» в омский радиоэфир, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в передаче «12 канала».
При этом он напомнил об альтернативе – радиостанцию можно слушать через Интернет.
«Нас выперли. Нас – в дверь, мы – в окно», – отметил Венедиктов.
«Эхо Москвы» прекратило вещать в Омске в январе 2013 года.
Алексей Венедиктов посетил Омск. Ранее, как сообщал Омскпресс, он встретился с местными журналистами и общественниками. Также московский медиаменеджер посетил «12 канал», где в прямом эфире отвечал на вопросы.
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