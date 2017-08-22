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НовостиОбщество в Омске

«Эхо Москвы» не вернется в Омск

«Эхо Москвы» не вернется в Омск
Однако радиостанция по-прежнему будет доступна в Сети. 
22.08.2017 03:09
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Омичам не стоит ожидать возвращения «Эха Москвы» в омский радиоэфир, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в передаче «12 канала».

При этом он напомнил об альтернативе – радиостанцию можно слушать через Интернет.

«Нас выперли. Нас – в дверь, мы – в окно», – отметил Венедиктов.

«Эхо Москвы» прекратило вещать в Омске в январе 2013 года.

Алексей Венедиктов посетил Омск. Ранее, как сообщал Омскпресс, он встретился с местными журналистами и общественниками. Также московский медиаменеджер посетил «12 канал», где в прямом эфире отвечал на вопросы.

Автор: Марина Петрова
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