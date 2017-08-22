По Омску ездит автомобиль фанатов трансформеров «почти Бамблби»

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Пользователи соцсетей заметили на улицах Омска яркую желтую машину с задорным хештегом #почтибамблби на заднем стекле. Бамблби (в переводе с английского – шмель) – один из самых популярных героев «Трансформеров». Его характерными приметой является окрас, похожий на шмеля.

В соцсетях сразу оценили юмор автовладельца, украсившего свою машину забавным хештегом.

Зачет!

– одобряет Роман А.

Можно было бы написать «я Бамблби, просто ещё маленький». Или «я сын Бамблби».

– предложил Илья К.

Можно было бы и не писать свои версии, у автора все равно лучше!

– несогласен Дмитрий А.

Тот момент, когда самоделка интереснее оригинала....

– резюмировал Алексей В.

Герой комиксов и мультфильмов Бамблби — один из самых небольших трансформеров, который недостаток физической мощи компенсирует умом и хитростью. Его преимуществами является острое зрение, а также эффективный расход энергии и топлива.