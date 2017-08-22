Новости → Общество в Омске
По Омску ездит автомобиль фанатов трансформеров «почти Бамблби»
Пользователи соцсетей заметили на улицах Омска яркую желтую машину с задорным хештегом #почтибамблби на заднем стекле. Бамблби (в переводе с английского – шмель) – один из самых популярных героев «Трансформеров». Его характерными приметой является окрас, похожий на шмеля.
В соцсетях сразу оценили юмор автовладельца, украсившего свою машину забавным хештегом.
Зачет!
– одобряет Роман А.
Можно было бы написать «я Бамблби, просто ещё маленький». Или «я сын Бамблби».
– предложил Илья К.
Можно было бы и не писать свои версии, у автора все равно лучше!
– несогласен Дмитрий А.
Тот момент, когда самоделка интереснее оригинала....
– резюмировал Алексей В.
Герой комиксов и мультфильмов Бамблби — один из самых небольших трансформеров, который недостаток физической мощи компенсирует умом и хитростью. Его преимуществами является острое зрение, а также эффективный расход энергии и топлива.
Читайте также:
За первый месяц работы «Прямых выплат» омичи получили 522 млн руб
В рамках проекта «Прямые выплаты» за первый месяц омским региональным отделением Фонда соцстрахования РФ было принято уже 44 тысячи обращений работодателей для осуществления страховых выплат работникам.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Лучшим пожарным в Омске стал сержант Ербол Нуртазин
На 77-м году жизни умер омский географ Федор Новиков
Омичи вновь жалуются на состояние ГКБ №1
Омич купил ролл с накладным ногтем
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Новости компаний
Экс-омич Бабурин чудом не попал под обстрел в Сирии
Астрономы обнаружили второй спутник Земли
Работников отелей в Турции обучат русскому языку
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»