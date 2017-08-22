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Омский суд не одобрил изготовление шампуня с радужной символикой на этикетке
Первомайский районный суд Омска не удовлетворил апелляционную жалобу омички Юлии К. В суде первой инстанции она требовала защитить свои потребительские права и обязать ООО «СБ-Евразия» изготовить для нее подарочный шампунь, а тажке оплатить моральный ущерб за неизготовленный вовремя подарок. Однако судьи уже дважды посчитали действия бизнесменов правомерными.
Конфликт между омичкой и компанией, занимающейся реализацией твердых шампуней в подарочной упаковке, начался в ноябре прошлого года. Клиентка собиралась заказать модный натуральный шампунь в подарок. Но когда она предоставила компании свой макет этикетки, его просто отказались изготовить: на этикетке был изображен радужный флаг.
По мнению клиентки и ее защитников, изготовители испугались нарушить закон о запрете пропаганды гомосексуализма в РФ.
В своих отзывах и на исковое заявление, и на апелляционную жалобу, поданную 15 мая 2017 года, «СБ-Евразия» не оспаривала того факта, что заказ был принят и согласован в обычном порядке, как договор оферты. Более того, ответчик прямо указал на то, что «макет этикетки согласован не был, так как обычно данное условие не является обязательным для согласования, ибо обычно изображения на этикетках заказчика не противоречат существующему законодательству
– цитирует комментарий Светланы Захаровы, менеджера по коммуникациям Российской ЛГБТ-сети «БК55».
Однако в суде не пояснили, нарушает ли изготовление шампуня с радужной этикеткой действующее законодательство. Основанием для отказа в удовлетворении иска посулжило отсутствие письменного договора между истцом и ответчиком. Как стало известно Омскпресс, адвокат омички подал кассационную жалобу.
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