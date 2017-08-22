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НовостиПолитика в Омске

Омич назначен новым послом России в США

Омич назначен новым послом России в США
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Должность получил Анатолий Антонов – дипломат с 30-летним стажем.
21.08.2017 20:36
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Новым послом России в США стал уроженец Омска Анатолий Антонов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. До этого Антонов был замглавы МИД.

62-летний Антонов – дипломат с 30-летним стажем. Он начал работать в МИД сразу после окончания факультета международных экономических отношений МГИМО в 1978 году. На протяжении своей деятельности он занимал различные должности как в центральном аппарате министерства, так и за рубежом.

Антонов неоднократно принимал участие в работе сессий Генеральной ассамблеи ООН, а в июле 2007 года ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Уроженец Омска сменил Сергея Кисляка, который работал послом России в США с 2008 года.

Автор: Марина Петрова
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