Подозреваемому в убийстве двух посетительниц «Досок» продлили арест до февраля

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Роману Гладкову, которого подозревают в убийстве двух посетительниц бара «Доски», продлили арест до 8 февраля. Такое решение принял Омский областной суд по ходатайству следственных органов.

Первое заседание по этому делу пройдет 30 августа, сообщает пресс-служба суда.

Гладков в ночь на 1 апреля познакомился в баре «Доски» с двумя женщинами. Из бара они уехали вместе на такси, после чего женщины пропали. По версии следствия, мужчина убил их у себя дома, заподозрив в краже. Чтобы скрыть преступление, он вывез тела в поселок Птицефабрика, где закопал. В этом ему помог его отец.