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НовостиДТП

В ДТП под Тюменью погибла семья 13-летнего омского хоккеиста

В ДТП под Тюменью погибла семья 13-летнего омского хоккеиста
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Отец ребенка просит помочь финансово на организацию четырех похорон.
21.08.2017 19:36
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Стали известны подробности ДТП, унесшего вчера вечером жизни четверых омичей в Тюменской области. Как выяснилось, погибла семья 13-летнего омского хоккеиста Виталия П., ученика спортивной школа им. Кожевникова.

Мальчик ехал со своей командой с турнира «Кубок Тобольска» на автобусе. Его родные сопровождали автобус с юными спортсменами на легковушке Toyota Platz. На тридцатом километре трассы Голышманово-Аромашево машина столкнулась с КамАЗом. По предварительным данным, большегруз поворачивал и не уступил дорогу легковушке. В результате погибли все, кто был в автомобиле: 40-летняя мать хоккеиста, бывшая за рулем, 71-летний дедушка, 18-летняя сестра и 7-летний братик, сидевшие на пассажирских сидениях.

Авария случилась на глазах у сына-хоккеиста. Младшего предлагали забрать в автобус, но мама решила, что пусть едет с ней на машине и вот... Папа Виталия – Андрей, очень просит помочь финансово в организации похорон. Насчитывают нереальные суммы . Сам он потянуть это не в силах

– сообщается на страничке ХК «Тюменский легион-2004» ВКонтакте.

Ранее Омскпресс сообщал, что 4 жителя Омской области погибли в ДТП под Тюменью.

Автор: Дарья Нуриева
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