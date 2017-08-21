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Укравший еду омич уехал с места преступления на такси и спрятался в диване
Судимый за кражи 14 раз омич совершил новое преступление. Он ограбил 51-летнего жителя Центрального округа, вынеся из дома на Малой Луговой улице телевизор, навигатор, электроинструменты и еду на 22,5 тысячи рублей.
С места преступления вор со стажем уехал на такси. Это видели соседи, которые запомнили номер автомобиля и сообщили правоохранителям. Полицейские быстро установили личность подозреваемого и отправились к нему домой на улицу Красных Зорь.
Преступник был дома и пытался спрятаться от полицейских в диване. Большую часть украденного он еще не успел пристроить, поэтому все вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Она предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
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