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На российский рынок вышел новый смартфон Neffos X1 Lite
Компания TP-Link расширила линейку своих смартфонов Neffos на базе Android и объявила о старте продаж смартфона Neffos X1 Lite в России. Смартфон Neffos X1 Lite поступит в продажу в ближайшие дни по цене 8 990 руб и будет доступен в сером и золотом цветах.
Neffos X1 Lite имеет изогнутую заднюю панель из похожего на металл материала со встроенным сенсором отпечатков пальцев. А для обеспечения повышенной производительности и многофункциональности смартфон оснащен многоядерным процессором.
Устройство оборудовано современной 13-мегапиксельной основной камерой с режимом ночной съемки, позволяющей делать высококачественные снимки даже при плохом освещении. Смартфон также имеет IPS дисплей с высоким разрешением, покрытый изогнутым 2,5D стеклом. Кроме того, он поддерживает широкий диапазон частот LTE для более высокой скорости интернет-соединения в движении.
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