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За первый месяц работы «Прямых выплат» омичи получили 522 млн руб
В рамках проекта «Прямые выплаты» за первый месяц его работы омским региональным отделением Фонда социального страхования РФ было принято уже 44 тысячи обращений работодателей для осуществления страховых выплат работникам.
Напрямую застрахованным омичам было перечислено пособий на сумму 410 млн руб и выплат ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет на сумму 112 млн руб. 60% перечисленных пособий — это пособия по больничным листам, 32 % — за отпуска по уходу за ребенком и 8 % — выплата за отпуск по беременности и родам.
ГУ Омское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации является исполнительным органом Фонда социального страхования Российской Федерации — финансово-кредитного учреждения при Правительстве Российской Федерации.
Проект «Прямые выплаты» начал действовать в Омской области с 1 июля этого года. Он затрагивает всех работающих граждан и работодателей и предполагает отказ от зачетного принципа при начислении пособий. Страхователи перечисляют страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в полном объеме, без уменьшения на сумму выплаченных пособий. Выплата пособий осуществляется непосредственно на лицевой счет застрахованного лица в банке или посредством федеральной почтовой связи — по выбору.
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