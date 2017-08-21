Омич в драке отбил свой велосипед от воров

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Омичу пришлось кулаками отстаивать свой велосипед, который хотели украсть. Двое выпивших мужчин подошли к нему на улице Стороженко, где он ждал своего знакомого. Один из злоумышленников начал бить владельца велосипеда, а второй вырывать транспортное средство.

Однако омич не собирался просто так отдавать свое имущество. Вступив в бой с нападавшими, ему удалось отстоять велосипед. Злоумышленники скрылись.

На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Одного из несостоявшихся грабителей уже задержали. Им оказался проживавший неподалеку от места преступления 35-летний ранее судимый за кражи и грабежи местный житель. Второго нападавшего ищут.