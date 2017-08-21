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НовостиСпорт в Омске

Омич завоевал серебро на Чемпионате России по велоспорту

Омич завоевал серебро на Чемпионате России по велоспорту
Источник картинки
Омский велосипедист Евгений Калмыков стал серебряным призером чемпионата России, уступив в финале заезда только Шейну Перкинсу.
21.08.2017 17:25
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Омский велосипедист Евгений Калмыков стал серебряным призером чемпионата России, уступив в финале заезда только Шейну Перкинсу — призеру Олимпийских игр, двукратному чемпиону мира из Австралии, ныне получившему российское гражданство и представляющему нашу страну на соревнованиях.

Чемпионат России по велоспорту завершился в субботу В Санкт-Петербурге. В нем принимали участие более 150 спортсменов из 15 регионов России. Омскую область представляли Евгений Калмыков, Виктор Подойников и Николай Денисов.

В заключительный день соревнований, спортсмены состязались в дисциплинах «кейрин», «мэдисон», «спринт» и «гит с ходу».

Автор: Варвара Кошкина
Просмотров: 84
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