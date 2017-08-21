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В Омске начали ремонтировать бульвар Петухова и улицу Туполева
В Омске начали ремонтировать дорожное покрытие на улице Туполева и на бульваре Петухова в Кировском и Советском административных округах. Работы планируют завершить к 15 сентября.
При этом подрядчики — «РДС» и «СибДор» — дают четырехлетнюю гарантию, все недочеты в течение этого времени они будут исправлять за свой счет, сообщили в городской администрации.
Ранее Омспресс сообщил о завершении работ на проспекте Мира. Там успели доделать все раньше срока.
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