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Молодой омич подарил Путину икону
Во время вчерашнего визита президента России Владимира Путина в молодежный лагерь «Таврида» в Крыму, молодой омский мастер Егор Минин подарил Путину лично созданную деревянную икону «Архистратиг Михаил» с изображением знамени Ермака, покорившего Сибирь.
Создание икон — наше семейное дело. Поэтому, когда я узнал о возможном общении с Президентом, было решено подарить ему именно эту икону. На ней изображен флаг Ермака как образ возрождения Сибири. Президент сдержанно поблагодарил меня за икону и пообещал поддержать мой проект создания резного иконостаса о современной Сибири,
— рассказал журналистам Егор Минин.
Напомним, в этом году прошла уже седьмая смена «Творческой команды страны», участниками которой стали форумчане «Тавриды» прошлых лет. Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр. Личное общение участников молодежного слета с президентом РФ стало возможным в рамках встречи, которую Владимир Путин организовал с молодыми режиссерами и музыкантами.
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