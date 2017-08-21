Житель Центрального района Омска обокрал посетителя букмекерской конторы

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Омич украл борсетку с деньгами и документами у посетителя букмекерской конторы и максимально использовал украденное: деньги в сумме 10 тысяч рублей потратил, а сумочку продал прохожему за 500 рублей. Единственное, что не пристроил предприимчивый вор, это документы хозяина борсетки — их он просто выбросил.

Кража произошла в одной из букмекерских контор Омска — посетитель отвлекся на консультацию, а вор схватил сумку с деньгами и сразу ушел. Полицейским по горячим следам удалось установить личность преступника, так как он уже был судим.

Вором оказался 31-летний житель Центрального округа Омска, которому будет предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.