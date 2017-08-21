Число уничтоженных из-за чумы свиней в Омской области превысило 12 тысяч

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Специалисты проверяют и диких кабанов, однако заболевших среди них пока не обнаружили.

В Омской области из-за африканской чумы свиней (АЧС) уничтожено уже более 12 тысяч животных общим весом 763,2 тонны, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, специалисты проверяют и диких животных. Так было исследовано 20 проб от кабанов, добытых в 7 районах региона. Чумы обнаружено не было.

Как сообщал Омскпресс, вирус обнаружили в одной из исправительных колоний региона. Там, а также в близлежащих населенных пунктах ввели карантин.

В районах, где уже сняли ограничения, фермерами начали выдавать компенсации за утраченных животных. Выдано уже более 4 миллионов рублей. Всего на эти цели выделено 100 миллионов рублей.