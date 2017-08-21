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НовостиПроисшествия в Омске

Чума свиней пробралась в омскую колонию

Чума свиней пробралась в омскую колонию
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Принято решение об уничтожении 530 животных.
21.08.2017 16:41
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Африканскую чуму свиней (АЧС) обнаружили в омской колонии № 8. Вирус нашли у павших свиней, содержавшихся в подсобном хозяйстве исправительного учреждения. Принято решение об уничтожении 530 животных.

В этой колонии, а также в ИК-3, ИК-7, поселке Омском, деревне Ракитинке и части территории Советского округа Омска вводятся карантинные мероприятия. Специалисты проверят близлежащие населенные пункты, мясные лавки, ярмарки, придорожные кафе. Кроме этого, будут установлены дезинфекционные барьеры в местах очагов, посты ГАИ на дорогах, сообщили в пресс-службе правительства региона. 

По официальным данным, АЧС распространяется по Омской области с середины июля. Однако в Россельхознадзоре уверены, что вирус появился раньше, просто фермеры скрывали от ветеринаров падеж животных. Потерявшие поголовье владельцы ЛПХ получают компенсационные выплаты.  

Автор: Марина Петрова
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