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НовостиОбщество в Омске

Омичей бесплатно защитят от гриппа

Омичей бесплатно защитят от гриппа
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В Омскую область поступило почти 400 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для иммунизации населения региона.
21.08.2017 16:23
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В Омскую область поступило почти 391 900 доз вакцины «Совигрипп» для иммунизации населения региона, в том числе 264 400 доз для иммунизации взрослого населения и 127 500 доз для иммунизации детского населения против гриппа. Прививки против гриппа можно получить бесплатно в медицинских организациях по месту жительства, по месту работы или учебы.

Всего в осенний период 2017 года на территории Омской области в рамках национального календаря профилактических прививок планируется привить против гриппа 791 тысяч человек, с охватом прививками населения из групп риска (пожилые, люди со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями и т.п.) не менее 75%.

«Совигрипп» — это достаточно новая вакцина, выпущенная отечественным производителем «Микроген» в 2013 году и вполне выдерживающая соперничество с зарубежными аналогами. Эта вакцина получила признание ВОЗ и активно используется для иммунизации населения в поликлиниках. Вакцина «Совигрипп» входит в российский календарь прививок и для пациентов является бесплатной.

В состав вакцины «Совигрипп» входят компоненты поверхностной оболочки вирусов гриппа различных штаммов. Каждый год прививка отличается составом в зависимости от разновидностей гриппа, прогнозируемых в этом сезоне. Вирусы гриппа A и B являются самыми распространёнными. Но они постоянно мутируют, поэтому должен меняться и состав прививки, чтобы она оставалась эффективной.

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в России в целом и в Омской области в частности в 2017-2018 году будут свирепствовать три вируса гриппа: штаммы А(H1N1) «Мичиган», A(H3N2) «Гонконг» и грипп В «Брисбен». Эти актуальные штаммы были выбраны на основании генетических свойств вирусов, которые циркулируют в мире.

Вакцинация населения способствует значительному снижению заболеваемости и смертности от гриппа и приносит пользу как для вакцинируемых, так и для общества в целом.

Автор: Варвара Кошкина
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