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Омская «велоночь» собрала 300 велосипедистов
Минувшей ночью в Омске прошел заезд велосипедистов, приуроченный ко Дню государственного флага России, который отметят 22 августа. В спортивном мероприятии приняли участие порядка 300 человек. Это были велолюбители самых разных возрастов (и взрослые, и дети), омичи и гости региона, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Маршрут стартовал в недавно открытом после реставрации комплексе «Омская крепость». Далее участники заезда проехали через Тобольские ворота по набережной до Парка культуры и отдыха «Зеленый остров», а после вернулись обратно.
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