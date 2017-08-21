Омская «велоночь» собрала 300 велосипедистов

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Минувшей ночью в Омске прошел заезд велосипедистов, приуроченный ко Дню государственного флага России, который отметят 22 августа. В спортивном мероприятии приняли участие порядка 300 человек. Это были велолюбители самых разных возрастов (и взрослые, и дети), омичи и гости региона, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Маршрут стартовал в недавно открытом после реставрации комплексе «Омская крепость». Далее участники заезда проехали через Тобольские ворота по набережной до Парка культуры и отдыха «Зеленый остров», а после вернулись обратно.