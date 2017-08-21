Российские ученые первыми в мире отправят крионированное тело на орбиту

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Технология отправки крионированных пациентов и криосохранения на околоземной орбите является инновацией российских ученых, уникальным предложением в мире и единственным на сегодня.

Российская криокомпания «Криорус» заключила с консорциумом «Космические технологии» долгосрочное соглашение об отправке крионированных пациентов, крионированных животных, а также образцов ДНК на орбиту для долгосрочного криосохранения. Соглашение также подразумевает проведение исследований в области крионики и гипобиоза на околоземной орбите.

Технология отправки крионированных пациентов и криосохранения на околоземной орбите является инновацией российских ученых, уникальным предложением в мире и единственным на сегодня. В реализации инновации участвуют российские предприятия с российскими технологиями, все разработки являются интеллектуальной собственностью российских специалистов и компаний.

Как сообщают консорциум «Космические технологии» и компания «Криорус», процедура отправки груза (так называемого нано- или миниспутника с криокапсулой) имеет строгий, согласованный с российским и международным законодательствами протокол, технические требования и собственный график. Отправка наноспутника с криокапсулой на орбиту будет осуществляться российскими ракетоносителями, при этом полезная нагрузка может быть отправлена на орбиту как в составе «сборного груза», так и индивидуально.

Аппарат с капсулой с крионированным телом или мозгом будет иметь безопасное для нагревания/охлаждения устройство и покрытие, которые также защитят капсулу от воздействия космической радиации и позволят хранить герметичную капсулу в неизменном, заданном состоянии.

Как сообщает пресс-служба консорциума «Космические технологии», ожидаемая стоимость сохранения на околоземной орбите крионированного мозга в компании «КриоРус» составляет от 250 000 долларов США. Стоимость отправки и сохранения тела крионированного человека на орбите на данный момент не установлена.