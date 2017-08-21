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Омичей предупредили о высоком риске возникновения пожаров в регионе
В период с 22 по 28 августа в южных районах Омской области ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности, сообщает ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Пятый (максимальный) класс горимости установлен в Черлакском и Русско-Полянском тракте. Это говорит о том, что риск возникновения природных пожаров на этих территориях очень велик.
Сведения о пожарной опасности в лесах по отдельным районам Омской области за 21 августа
Ранее, как сообщал Омскпресс, стало известно, что уже в сентябре в Омской области ожидаются дожди, мокрый снег и прохлада.
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