Легендарному маршалу СССР из Омска воздвигнут монумент

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1 сентября в День знаний на территории кадетской школы-интерната № 9 откроют прижизненный монумент последнему маршалу СССР Дмитрию Язову, которому в ноябре исполнится 93 года. Легендарный маршал станет первым омичем, которому при жизни воздвигнут памятник.

Примечательно, что бюст Дмитрия Тимофеевича Язова появится на территории школы, носящей его имя. Еще в родном районе легендарного военного — Оконешниковском — существует большая экспозиция, посвященная единственному маршалу, выходцу из Сибири.

Для многих жителей Омска и области имя маршала Союза Советских Социалистических республик является символом упорного труда и высоких достижений. Ведь Дмитрий Язов произошел из простой крестьянской семьи, а в 17 лет он вообще бросил школу, чтобы пойти на фронт. При этом он смог достичь действительно высокого положения и безграничного уважения.

Каждый человек, если своим трудом доволен, радуется ему, результат труда видит — он больше доволен, чем любой похвалой,

— уверенно делится секретом своего успеха последний маршал СССР и Почётный гражданин Омской области Дмитрий Язов.

Дмитрий Тимофеевич Язов — советский государственный и политический деятель, военачальник. Последний из военачальников, которым было присвоено воинское звание Маршал Советского Союза, единственный ныне здравствующий Маршал Советского Союза.

Родился Дмитрий Язов 8 ноября 1924 года в деревне Язово Покровской волости Калачинского уезда Омской губернии. В Красную Армию вступил добровольно в ноябре 1941 года семнадцатилетним парнем, не успев окончить среднюю школу. На фронтах Великой Отечественной войны был с августа 1942 года. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах.

В 1967 году окончил Военную академию Генерального штаба. С 1987 года по 1991 год был министром обороны СССР. При этом он был последним министром обороны – участником Великой Отечественной войны. В августе 1991 года входил в состав ГКЧП.

С 2000 по 2010 годы Дмитрий Язов возглавлял Комитет памяти Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, а с 2010 года — член президиума Комитета. Кроме того, он является членом руководящих органов ряда общественных организаций и консультантом начальника Военно-мемориального центра Вооружённых Сил Российской Федерации.