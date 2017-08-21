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Омич купил ролл с накладным ногтем
Житель Омска нашел в купленном ролле накладной ноготь. Неожиданную находку он сделал в товаре, приобретенном в гипермаркете «Лента». Фото появилось в паблике «ЧП Омск».
Пользователи социальной сети отреагировали на ситуацию с юмором.
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