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НовостиОбщество в Омске

Дело омского следователя-взяточника передано в суд

Дело омского следователя-взяточника передано в суд
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Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по делу бывшего полицейского следователя, вымогавшего и получившего взятку в размере 1,5 млн рублей.
21.08.2017 15:21
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Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по делу бывшего полицейского следователя, вымогавшего и получившего взятку в размере 1,5 млн рублей. Обвиняемый во взяточничестве экс-полицейский ранее занимал должность следователя отдела по расследованию преступлений в предпринимательской сфере областного УМВД.

По данным следствия, осенью прошлого года экс-полицейский, в ходе расследования дела предпринимателя о неправомерных действиях при банкротстве двух ООО — «Сибирский деликатес» и «Колбасный мир», связался с адвокатом бизнесмена и предложил передать ему 1,5 млн рублей за свою помощь: предоставление материалов уголовного дела, мягкую меру пресечения и отказ в возбуждении других уголовных дел.

Получив такое предложение, адвокат бизнесмена Алексея Шамаева заявила в службу безопасности омского УМВД и передала часть требуемой суммы уже под контролем сотрудников полиции. После этого следователя задержали с поличным и уволили из отдела по расследованию преступлений в предпринимательской и бюджетной сферах.

Несмотря на то, что обвиняемый вину не признает, прокуратура передала материалы расследования в отношении 26-летнего бывшего следователя УМВД в Центральный райсуд.

Автор: Варвара Кошкина
Просмотров: 177
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