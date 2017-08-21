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НовостиКультура в Омске

Омский режиссер поучаствует в Московском фестивале российского кино

Омский режиссер поучаствует в Московском фестивале российского кино
Источник картинки
Короткометражку «Снимок» покажут во внеконкурсной программе.
21.08.2017 15:23
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Молодой омский режиссер Иван Захаренко повезет на 6-й Московский фестиваль российского кино «Будем жить!» свою короткометражку «Снимок». Картину он снял по собственной инициативе на собственные деньги в Омске в этом году. В ней снялись актеры из местных театров.

«Снимок» уже видели на фестивале «Короче», который проходил в Калининграде. Там фильм собрал более 70 зрителей, что автор счел достаточно успешным показателем.

Как сообщает Международный пресс-центр МКР-Медиа, 13-минутную картину покажут во внеконкурсной программе «Регион кино». Показ состоится 31 августа в кинотеатре-шатре на Поклонной горе. Уже на следующий день картина окажется в Сети и будет доступна всем желающим.  

6-й Московский фестиваль российского кино стартует 27 августа. Он приурочен ко Дню российского кино и празднованию Дня города Москвы.

Автор: Марина Петрова
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