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Омский режиссер поучаствует в Московском фестивале российского кино
Молодой омский режиссер Иван Захаренко повезет на 6-й Московский фестиваль российского кино «Будем жить!» свою короткометражку «Снимок». Картину он снял по собственной инициативе на собственные деньги в Омске в этом году. В ней снялись актеры из местных театров.
«Снимок» уже видели на фестивале «Короче», который проходил в Калининграде. Там фильм собрал более 70 зрителей, что автор счел достаточно успешным показателем.
Как сообщает Международный пресс-центр МКР-Медиа, 13-минутную картину покажут во внеконкурсной программе «Регион кино». Показ состоится 31 августа в кинотеатре-шатре на Поклонной горе. Уже на следующий день картина окажется в Сети и будет доступна всем желающим.
6-й Московский фестиваль российского кино стартует 27 августа. Он приурочен ко Дню российского кино и празднованию Дня города Москвы.
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Также отмечена работа 33-летнего омича под названием «Хайп».Читать далее →
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Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
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Александр Лейфер
председатель Омского отделения Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РФ
Давно, ещё в 1987 году вышла моя небольшая книга "…Буду всегда жива" (Документальное повествование о Валентине Бархатовой и её друзьях). Удалось разыскать и младшего брата – Павла, он жил тогда в Братске. А потом, когда книга вышла, мы с ним решили попробовать разыскать хоть какие-то следы пропавшего без вести их старшего брата Константина.
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