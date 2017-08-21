Омский режиссер поучаствует в Московском фестивале российского кино

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 AppEngine-Google; (+http://code.google.com/appengine; appid: s~feedly-nikon3)

Молодой омский режиссер Иван Захаренко повезет на 6-й Московский фестиваль российского кино «Будем жить!» свою короткометражку «Снимок». Картину он снял по собственной инициативе на собственные деньги в Омске в этом году. В ней снялись актеры из местных театров.

«Снимок» уже видели на фестивале «Короче», который проходил в Калининграде. Там фильм собрал более 70 зрителей, что автор счел достаточно успешным показателем.

Как сообщает Международный пресс-центр МКР-Медиа, 13-минутную картину покажут во внеконкурсной программе «Регион кино». Показ состоится 31 августа в кинотеатре-шатре на Поклонной горе. Уже на следующий день картина окажется в Сети и будет доступна всем желающим.

6-й Московский фестиваль российского кино стартует 27 августа. Он приурочен ко Дню российского кино и празднованию Дня города Москвы.