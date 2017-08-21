В Омской области увеличилось количество зараженных клещевым энцефалитом

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На данный момент в регионе за медицинской помощью после укуса клещей обратилось уже 3347 человек, в том числе 1049 детей.

На данный момент в регионе за медицинской помощью после укуса клещей обратилось уже 3347 человек, в том числе 1049 детей. При этом 1248 человек, в том числе 343 ребенка были укушены в городе Омск.

В числе зарегистрированных укусов было выявлено уже 19 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 14 случаев заболевания клещевым боррелиозом и 1 случай заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека.

С начала эпидсезона лабораториями региона проводятся исследования клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита, боррелиями (возбудителями боррелиоза), риккетсиями(возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека).

Удельный вес насекомых, сданных укушенными жителями региона, выявил 2,2 % клещей, зараженных вирусом клещевого энцефалита, 8,1 % — боррелиями, 0,8 % — эрлихиями и 0,4 % — анаплазмами. Удельный вес клещей, зараженных вирусом клещевого энцефалита, среди исследованных клещей из окружающей среды, составляет на текущий момент 1,35 %, боррелиями — 5,28 %, эрлихиями — 1,53%, анаплазмами — 0,42 %.

Как сообщают в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области, по состоянию на 18 августа от клещей уже обработано 2866,53 га зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений. Ведомство просит граждан соблюдать меры профилактики при выходе на природу, а также своевременно обращаться за медицинской помощью, если клещ все-таки сумел укусить.